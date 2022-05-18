«Мы продолжаем 99% операций». Что происходит в украинском IT во время войны — главное из рассказа CEO Sigma Software 18 мая, 19:15 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Sigma Software Group перевезла близько 2000 родин (Фото:Sigma Software Group via Facebook)

Валерий Красовский — о релокейте на запад Украины, поддержке международных заказчиков и главной потребности украинских IT-компаний прямо сейчас.



17 мая состоялось онлайн-мероприятие, организованное Европейской бизнес- ассоциацией: EBA Global Outlook: Экономический фронт. Одним из спикеров был Валерий Красовский, СЕО и соучредитель Sigma Software Group. В ее украинском офисе работает около 2000 сотрудников, с которыми она входит в топ-15 IT компаний Украины.

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Мы записали главное из рассказа Красовского. Он позволяет понять, что происходит в украинском IT и чего стоит ожидать в будущем.

Релокейт на запад Украины

В первые дни войны мы переместили около 2000 семей, не только наших сотрудников, но и других компаний. Часть уехала за границу, но большинство осталась в Украине, преимущественно в западных регионах. Мы открыли достаточно много офисов на западе — Луцк, Тернополь, Ужгород, Мукачево. Почему во многих городах, а не в одном? Была проблема найти жилье.

У нас достаточно диверсифицированный бизнес с разными заказчиками — и большими, и малыми. Наибольшее испытание было работать с большими. У них есть расписанные во времени бизнес-планы и четкие требования к сотрудничеству с людьми из военных зон. У них были вопросы о безопасности данных, но мы удержали всех клиентов, кроме одного, и продолжаем 99% наших операций. Мы получили поразительную поддержку от клиентов, которые продолжают привлекать людей в Украине.

История о возвращении

СЕО одной компании из США сказал нам в первые дни: не будут работать с нами — это слишком опасно. Глава нашего офиса в США ответил: «Ок, мы понимаем тебя, но теперь и мы никогда не будем с вами сотрудничать. Мы считаем, это не шаг поддержки». Позже оказалось, что правление и сотрудники этой компании не поддерживают это решение. Через два месяца они уволили СЕО, вернулись к нам, рассказали об этом и сказали, что очень хотят продолжить партнерство. Мы с ними работаем.

Что делать маленьким компаниям

Допускаю, что меньшие компании не такие стабильные, потому что не имеют такого диверсифицированного и стабильного бизнеса. Сейчас мы объединяем меньшие и средние по размеру компании, помогаем им привлечь заказчиков с нами в качестве бэк-энд стороны. Чтобы им больше доверяли, и они были более конкурентоспособными.

Венчурные инвестиции продолжаются

У нас также есть венчурный фонд и стартапы. Интересно, что мы продолжаем задействовать инвестиции. Через две недели после войны один из старейших шведских фондов, имеющий более чем 30-летнюю историю, инвестировал $1 млн в наш фонд, а также сделал инвестиции еще в два стартапа.

Что нужно украинскому IT

Вызов, который мы имеем, — возможность путешествовать, это важно для заказчиков. Мы общаемся с Минэкономики и Минцифры, большое спасибо им, что они пытаются решить этот вопрос.

Помощь армии и переселенцам

В первые дни войны мы начали компанию по сбору средств в фонд Повернись живым и за два дня сотрудники сами собрали около $150 тыс. Мы удвоили эту сумму и отправили в фонд. Кроме того, мы покупали разное оборудование, дроны и в том числе вещи для обычных людей.

У нас около 2000 человек, работающих в трех компаниях группы. Около 40−50 — служат в терробороне и армии. Мы полностью снабдили их всем необходимым, продолжаем платить им зарплаты и поддерживаем, как можем. Открыли специальный фонд, чтобы помочь Харьковскому региону — собрали около $600 тыс. Деньги из него выделяли по прямым запросам многим разным людям из армии, оборонных подразделений, на гуманитарные нужды и т. д. Вдобавок, один из наших крупнейших владельцев из Швеции сделал пожертвование в $1 млн от себя украинскому правительству, чтобы помочь временно перемещенным лицам. И насобирал еще $700 тыс. То есть как группа компаний мы собрали до $3 млн на все эти нужды и продолжаем это делать.

Обычно мы не говорим о своих пожертвованиях, но сейчас это важно. Чтобы мотивировать всех, продолжать помогать армии и людям.

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