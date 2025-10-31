Страсти накаляются. Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа

Об этом сообщает The Hill. Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение новой двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕС, Япония и Южная Корея.

Однако, замечает The Hill, Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Сенат также принял две резолюции об отмене пошлин в отношении Канады и Бразилии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критическим минералам на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Президент США Дональд Трамп подписал двусторонние торговые соглашения со своими коллегами из Малайзии и Камбоджи, а также рамочное торговое соглашение с Таиландом, предусматривающее совместную работу по тарифным и нетарифным барьерам. По соглашениям, США сохранят тарифную ставку на уровне 19% для экспорта из всех трех стран, при этом для некоторых товаров пошлина будет отменена.

Также объявлено о подобном рамочном соглашении с Вьетнамом, в отношении которого действуют 20-процентные тарифы на экспорт в США. Малайзия согласилась воздержаться от запрета или установления квот на экспорт в США критических минералов и редкоземельных элементов.

Соглашения предусматривают устранение торговых барьеров и предоставление преимуществ в доступе к рынкам американских товаров, а также обязательства в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, охраны труда и окружающей среды.

На этом фоне президент США Дональд Трамп и президент Бразилии явно не поняли друг друга и по-разному рассказывают о результатах договоренностей по торговой сделке. Если президент Бразилии по результатам разговора заявил, что Трамп гарантировал заключение торгового соглашения между странами, то сам Трамп в разговоре с журналистам ни о каких гарантиях не упоминал.

Кроме того, после встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%.

Более того, Трамп заключил с Южной Кореей торговое и технологическое соглашения.

Ну а цены на нефть тут же отреагировали на поворот в торговой войне, особенно на соглашение между США и Китаем.