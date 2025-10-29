Только за первую половину 2025 года семья президента США Дональда Трампа заработала более 800 миллионов долларов на продаже криптовалютных активов, не считая потенциально миллиардных нереализованных «бумажных» доходов.

По данным исследования Reuters, значительная часть этих средств поступила из иностранных источников, поскольку сыновья Дональда Трампа рекламировали свой бизнес на международном инвестиционном роуд-шоу.

Реклама

Согласно расчетам Reuters, в первой половине этого года доход Trump Organization вырос в 17 раз, достигнув 864 миллионов долларов, по сравнению с 51 миллионом долларов годом ранее. Из общей суммы доходов за первую половину года 802 миллиона долларов — более 90% — поступили от криптовалютных проектов Трампа, включая продажу токенов World Liberty.

Эти 864 миллиона долларов представляют собой реальный доход — свободный и чистый денежный поток, поступающий в семейную казну Трампа. Расчеты Reuters были проверены несколькими экспертами по криптовалютам и недвижимости, а также сертифицированным бухгалтером, изучившим подход Налоговой службы США к криптовалютам.

Доходы Трампов от криптовалюты за первое полугодие значительно превзошли доходы семьи от традиционного бизнеса: 33 миллиона долларов от президентских гольф-клубов и курортов и 23 миллиона долларов от лицензирования использования его имени зарубежными застройщиками, согласно оценкам Reuters. Более половины дохода Трампов — 463 миллиона долларов — поступило только от продажи токенов World Liberty, включая до 75 миллионов долларов от покупки токенов Aqua1. На своем веб-сайте World Liberty указывает, что подразделение Trump Organization получает 75% дохода от продажи токенов благодаря своей связи с World Liberty.

Семья также заработала 336 миллионов долларов на продаже мем-монеты Трампа $TRUMP, подсчитало агентство Reuters. Из-за отсутствия прозрачности в бизнесе мем-монет Трампа, оценки дохода от монет содержат более высокую степень неопределенности, чем оценки дохода от продажи токенов WLFI.

Трампы чеканят огромные суммы наличных денег из цифровых активов, обеспеченных пока лишь именем Трампа. Токены World Liberty, как и большинство криптопродуктов, регистрируются в цифровых реестрах, называемых блокчейнами. Но токены WLFI предоставляют держателям лишь ограниченное право голоса в планах компании, в отличие от токенов управления для аналогичных проектов. А мем-монеты, такие как монета $TRUMP, по сути, являются предметами коллекционирования, стоимость которых отражает популярность интернет-шутки, мема или личности, связанной с ними.

Резкий скачок доходов Трампов представляет собой «масштабный поворот» для семейного бизнеса, заявил Картер Дэвис, доцент кафедры финансов Университета штата Огайо, изучавший ценообразование криптовалют и проанализировавший расчёты Reuters. «Даже если вы сделаете самую консервативную оценку… довольно странно, что в итоге такая огромная доля дохода поступает от криптовалют».

Как говорится в материале: «Не далее, как в 2021 году Дональд Трамп в интервью Fox Business раскритиковал криптовалюты, назвав их угрозой доминированию доллара США, и заявил, что биткоин „кажется мошенничеством“. Три года спустя его взгляд на криптовалюту изменился. Всего за несколько недель до президентских выборов в ноябре 2024 года он начал продажу токенов World Liberty, опубликовав в социальных сетях пост: „Это ваш шанс помочь сформировать будущее финансов“, — написал он».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 18 января 2025 года бъявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. В первый час после запуска капитализация $TRUMP достигла $3 млрд, а уже через полтора часа превысила 4 млрд.

По состоянию на 19 января 2025 года криптовалюта Трампа достигла рыночной капитализации в $68 млрд.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила свой мемкоин и ненадолго обвалила криптовалюту мужа.

3 марта 2025 года президент США издал указ о цифровых активах, которым распорядился проработать вопрос создания стратегического крипторезерва США (Crypto Strategic Reserve). Наряду с биткоином в него войдут такие криптовалюты, как эфир (Ethereum), XRP, Solana и Cardano. При этом биткоин и эфир станут «сердцем резерва». «Я сделаю так, чтобы США были криптостолицей мира», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.