Семь международных компаний заинтересованы в строительстве двухуровневые развязки под Киевом

Результаты тендера будут обнародованы после проведения оценки и согласования ее с ЕБРР и ЕИБ

Семь компаний из шести стран примут участие в международном тендере на строительство двухуровневых транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 и М-06 в пределах Киева и Киевской области.

Об этом сообщил Укравтодор на своей Facebook-странице.

Тендерные предложения предоставили компании: Fermak Insaat Taahhut A.S. (Турция), China Road and Bridge Corporation (КНР), СП PBDiM Sp. z o. o. (Польша) и Ukrainian-Polish Company with foreign investments UPS LLC (Украина), JSC Euro-Asian Construction Corporation EVRASCON (Азербайджан), Sinohydro Corporation Ltd. (КНР), Alke Insaat Sanaye ve Ticaret A.S. (Азербайджан), Kauno Tiltai LLC (Литва).

В Укравтодоре отметили, что тендер на строительство транспортных развязок проводился в рамках реализации проекта Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (Панъевропейские коридоры)" Также сообщается, что проект финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Тендер на выполнение работ разбит на два лота: строительство двухуровневых транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 - поворот к пгт Чабаны (15-й км трассы), поворот в г. Боярка (21-й км трассы) и М-06 достройка развязки возле с. Стоянка (21-й км трассы) и строительство двухуровневых транспортных развязок на автомобильной дороге М-06 – поворот на с. Чайки (15-й км трассы), поворот в с. Белогородка (20-й км трассы).

Результаты тендера будут обнародованы после проведения оценки и согласования ее с ЕБРР и ЕИБ.