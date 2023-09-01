



Основанная в 2017 году агрокомпания ООО « Партнер Агро Груп», которая обрабатывает земли в Полтавской области, в ноябре 2022 года приобрела у Фонда госимущества за 313,2 тыс. грн общественный дом, который использует как офис. В ходе электронного аукциона « Прозорро. Продажи», на котором было шесть участников, цена за здание возросла почти в 30 раз от стартовой.

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И.о. директора и один из основателей агрофирмы Виктор Марченко рассказал об опыте приобретения государственного имущества на аукционе, как работает в условиях полномасштабной войны аграрная компания и почему, несмотря на проблемы, смотрит в будущее с оптимизмом.

Виктор Марченко, и.о. директора и один из основателей агрофирмы «Партнер Агро Груп»

Расскажите о том, чем именно занимается ваша компания «Партнер Агро Груп».

Сейчас мы обрабатываем 2,2 тыс. гектаров земли, выращиваем на Полтавщине озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник. У нас работают 44 сотрудника. Есть свои напольные склады емкостью около 20 тыс. т, своя сушилка. В первые годы с момента основания агрофирмы нам было нелегко, приходилось на сбор урожая нанимать технику, комбайны. В течение всех этих лет мы упорно работали над развитием собственного парка техники и в прошлом году вышли на точку полного закрытия собственных потребностей. Сегодня у нас полный набор техники: начиная от обработки почвы до внесения средств защиты и уборки урожая.

На мой взгляд, мы получили положительный опыт. Подчеркиваю, нам понравилось, как все было организовано. И мы теперь знаем, что работать с государством — это надежно. Ты защищен, есть к кому обратиться. Если покупать где-то у кого-то какое-то помещение, то можно и попасть в неприятную историю. С государством все прозрачно, мы видели, где, что, как. Если будет еще когда-либо такая возможность что-то приобрести, то, думаю, смело уже пойдем на «Прозорро. Продажи» и пройдем процедуру заново.

Фото: depositphotos

Война заставила вас радикально пересмотреть стратегию бизнеса?

Да, планов было много, а война все перечеркнула. Наш директор и соучредитель компании Александр Коваленко призван в ряды ВСУ и сейчас служит. Еще два работника также на фронте.

Но вы продолжаете обрабатывать посевы, готовитесь к новой посевной. Панических настроений нет, площади посевов не сокращаете?

Никакой паники нет. Мы продолжаем работать. И мы, и все люди здесь понимают, что идет война и как-то надо держаться, надо все равно помогать армии.

Фото: Партнер Агро Груп

Даже приобрели общественный дом на аукционе в «Прозорро.Продажи» уже во время полномасштабной войны — заплатили за него 313,2 тыс. грн. Смелый шаг и немалая инвестиция.

Решение о приобретении на аукционе этого объекта было принято еще в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения. Хотя арендовали мы его с первых дней основания нашей агрофирмы, с 2017 года. Нам очень нравится это помещение — оно расположено рядом с центром города. Общая площадь этого одноэтажного дома 177 кв. метров, да еще два гаража и подсобные помещения. В 2017 году мы собрали все необходимые документы и оформили аренду с Фондом госимущества. Но впоследствии мы поняли, что хотим сделать в помещении серьезный ремонт. И к тому же были уже планы с нашими бизнес-партнерами, с учредителями предприятия, дабы немного расширить предприятие. И мы решили приобрести этот дом.

Поехали в региональное отделение Фонда госимущества в Полтаве. Пообщались с его работниками. Они подтвердили, что через аукцион «Прозорро. Продажи» можно приобрести это помещение. Мы подали все необходимые документы.

И уже оставалось несколько шагов до аукциона, как началось полномасштабное вторжение. Конечно же, госреестры тогда не работали, аукционы не проводились, все остановилось. Потом нам позвонили из Фонда и сообщили, что в ближайшие месяцы планируют провести аукцион.

Денис Шугалий, первый заместитель Председателя ФГИУ

«Фонд всегда открыт к инициативам потенциальных инвесторов и готов строить долгосрочные отношения, когда бизнес выступает сначала арендатором, а впоследствии становится владельцем государственной недвижимости. Если увидели заброшенный цех или здание, которое может помочь в развитии вашего бизнеса или станет полезным вашей общине — инициируйте включение этого объекта в перечень объектов приватизации. Семь простых шагов помогут воплотить ваши планы в реальность.

Инфографика: NV

В заключение добавлю, что прозрачные аукционы дают возможность преодолеть коррупционные схемы и создать win-win стратегию для бизнеса и государства".

Был ли это ваш первый опыт покупки имущества в ФГИУ?

Это был первый объект, который мы приобрели на аукционе у государства. До этого наш опыт ограничивался участием в аукционах по аренде земельных угодий, в которых мы участвовали, и довольно успешно. Мы очень благодарны, что нам подробно объяснили, что надо сделать, куда обратиться. Получили подробные консультации также от аккредитованной на «Прозорро. Продажи» площадки, через которую участвовали в аукционе.

В целом как вы оцениваете, была ли борьба на аукционе за здание прозрачной, конкурентной?

Не ожидали, что будет столько конкурентов, если честно, — шесть участников. Я думаю, площадка «Прозорро. Продажи» соответствует своему названию. Действительно, аукцион был прозрачный. Мы не знали, с кем конкурируем. Но все было четко, понятно. Нам объясняли и в отделении Фонда госимущества, и на площадке, через которую мы участвовали в этом аукционе, все детали процесса. Мы им очень благодарны, ведь мы были впервые на таком конкурсе. Было тревожно впервые волноваться у компьютера, наблюдать, как идет отсчет времени. Но нас успокоили. Объяснили, что есть время подумать и принять взвешенное решение. Все было очень профессионально.

Не возникало ли проблем при заключении финального договора?

Нет, было довольно несложно, просто, понятно и в четком соответствии с законодательством. Нам дали месяц на заключение договора. Мы буквально спустя два-три дня оплатили всю необходимую сумму в Фонд госимущества. Объект мы приобрели за собственные средства предприятия, никаких кредитных денег… Связались с региональным отделением Фонда, они договорились с нотариусом в Полтаве, на какое время подъехать, составили этот договор и там нотариально заверили. Пожали руки, поблагодарили друг друга. Таким образом мы стали полноправными собственниками этого имущества.

В будущем, если возникнет потребность в приобретении других объектов, сооружений, будете опираться на этот свой опыт и рассматривать для себя в первую очередь возможность приобрести что-то у государства или все же пойдете на вторичный рынок?

На мой взгляд, мы получили положительный опыт. Подчеркиваю, нам понравилось, как все было организовано. И мы теперь знаем, что работать с государством — это надежно. Ты защищен, ты имеешь к кому обратиться. Если покупать где-то у кого-то какое-то помещение, то можно и попасть в неприятную историю. С государством все прозрачно, мы видели, где, что, как. Если будет когда-то такая возможность что-то приобрести, то, думаю, смело уже будем идти на «Прозорро. Продажи» и проходить процедуру заново.

Фото: Партнер Агро Груп

Как используете приобретенный дом?

Мы используем его как офис. Сейчас в помещении постоянно работают 9 наших сотрудников. Это помещение уже хорошо известно нашим пайщикам — у нас около полутысячи пайщиков, у которых мы арендуем земельные участки. Людям, которые к нам приезжают, удобно, недалеко от нас рынок. Люди сюда приехали и скупились, и свои вопросы тоже решили. Конечно, всем хочется приобрести что-то приличное за меньшую цену. Но эти средства были направлены в госбюджет, их используют, надеюсь, на нужды именно Вооруженных Сил. Мы не жалеем, что заплатили государству такие средства.

Стало быть, главной ценностью объекта для вас является само здание?

Да! Земельный участок здесь площадью 23 сотки, он находится в собственности территориальной общины. Мы его арендуем и за аренду платим общине.

Ремонт дома вы отложили на позже или все-таки намерены делать?

Мы ремонты в том помещении и до этого делали, несмотря на то, что оно было в государственной собственности. Уже после того как приобрели его, мы установили твердотопливный котел, потому что цены на газ возросли существенно — до 50 грн куб./м доходило. В планах в этом году перекрыть крышу, утеплить стены для энергосбережения.

Вы упомянули, что помогаете ВСУ, я не могу об этом не спросить. Что именно делаете?

Мы передали для ВСУ четыре автомобиля, приобретенные за средства нашего предприятия. Оказываем помощь горючим, запасными частями тем, кто в этом нуждается и обращается к нам. Мы понимаем, что если ты не служишь в Вооруженных Силах, то должен им помогать. Только так сейчас может быть поставлен вопрос. И таким образом мы можем победить этого проклятого врага. Если где-то кто-то будет прятаться: «мое, не отдам» — это неправильно. Наживем когда-то, как-то с Божьей помощью, как урожай будет, приобретем еще автомобили.

Этот проект создан благодаря поддержке американского и британского народов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Управление иностранных дел, Содружества и развития (UKaid). Мнения авторов, высказанные в этих публикациях, не обязательно отражают мнения USAID, правительства США, UKaid или правительства Соединенного Королевства.