Как село Ягодное на Черниговщине постепенно восстанавливается после оккупации 24 января, 20:41 Новости компаний компания Кока-Кола

Черниговщина была захвачена войсками рф еще в начале войны. Село Ягодное, расположенное южнее Чернигова, 28 дней находилось в оккупации. Здесь располагалась 55 бригада войск рф.

Около 400 жителей села почти месяц просидели в тесном, плохо проветриваемом подвале местной школы без электричества и элементарных бытовых условий. Лишь иногда оккупанты разрешали отдельным людям выйти на улицу и приготовить на костре еду. К сожалению, не все пережили бесчеловечные условия содержания заложников.

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Сейчас в селе Ягодное повреждена инфраструктура и многие дома разрушены, разграблены, разгромлены. Несколько жителей погибли от пуль и взрывов, многие получили ранения. После освобождения села пришлось проводить разминирование. При восстановлении домов именно волонтеры оказывали активную помощь местным жителям.

Константин Николаевич Мегем, первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, говорит: «У людей много поврежденного жилья, много жилья разрушено, и, соответственно, нужно поддерживать таких граждан, дабы у них не опускались руки».

Село постепенно возвращается к жизни, в том числе благодаря совместной помощи бизнеса, общественных организаций, волонтеров и местных властей.

Именно благодаря такому сотрудничеству жители Ягодного получили от компании Кока-Кола при поддержке Общества Красного Креста Украины продуктовые наборы, каждый из которых состоит из месячного запаса пищи и напитков на одного человека. Консервы, сахар, соль, дрожжи, мука, крупы и макароны, растительное масло, чай — базовый набор продуктов.

Формирование таких наборов соответствует научно обоснованным международным стандартам Красного Креста. Фактически этот набор представляет собой месячный запас самых необходимых и питательных продуктов в упаковке с длительным сроком годности. Именно это позволяет хранить продукты без холодильника. В Украине в такие наборы добавляют еще питьевую воду и напитки Кока-Кола.

Команда, сформированная из волонтеров и представителей Красного Креста Украины, прибыла в село Ягодное и раздала эти продукты местным жителям.

Наталья Силенок, председатель Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины, отметила: «Поддержка бизнеса действительно важна сегодня, потому что люди находятся в очень трудных условиях. После оккупации разрушена инфраструктура, усложнен подвоз продуктов питания. Люди потеряли дом, потеряли работу. И сегодня для них это весьма существенная поддержка».

Помощь жителям села Ягодное

Помощь жителям села Ягодное — это один из примеров эффективной поддержки от Кока-Кола. Начиная с февраля компания выделила 4,7 млн евро на поставки в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины 70 тысяч продуктовых наборов и напитков общинам, наиболее нуждающимся в продовольствии.

«Вместе с Кока-Кола мы помогаем общинам, которые в этом нуждаются. Наше сотрудничество продолжается уже 13 лет и направлено на поддержку людей, оказавшихся в затруднительном положении. Компания — ответственный партнер, готовый поддерживать нас в самых сложных вызовах», — отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины

Руководитель направления коммуникаций компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак со своей стороны отметила: «Компания Кока-Кола совместно с Coca-Cola HBC и другими партнерами по розливу напитков под брендами Кока-Кола, а также с Фондом Кока-Кола, начиная с февраля 2022 года, вместе обязались выделить более 18 млн евро на гуманитарную помощь в Украине и поддержку находящихся в Украине работников Системы Кока-Кола. В частности, на 4 млн евро с помощью Итальянского Красного Креста закупают продуктовые наборы, которые Общество Красного Креста Украины раздает наиболее пострадавшим украинцам».

Социально ответственный бизнес в партнерстве с гуманитарными организациями, волонтерами и координацией с местными властями помогают украинцам преодолевать последствия разрушений и усиливают их надежду и уверенность после пережитой трагедии. Люди не брошены на произвол судьбы, люди чувствуют, что страна с ними.