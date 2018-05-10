Секретариат Омбудсмена опровергнул факт утечки данных Новой почты

При проверке в системе Новая Почта не было найдено информации о заявителях по которым якобы была утечка данных

Скриншоты персональных данных, которые были в феврале 2018 освещены в СМИ, отличается от тех данных, которые обрабатывает компания Новая Почта с помощью своей информационной системы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Укринформ.

В компании отмечают, что к такому выводу пришли специалисты Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вследствие внеплановой проверки соблюдения законодательства о защите персональных данных.

При проверке в системе Новая Почта не было найдено информации о заявителях по которым якобы была утечка данных.

"По результатам внеплановой выездной проверки компании Новая Почта информация, освещена в СМИ об утечке данных из баз данных Новая Почта, подтвержденная ни была", - отмечается в акте, составленном по результатам проверки.

Также в пресс-службе компании отметили, что поиск в информационной системе компании возможен только по номеру экспресс-накладной и / или номером телефона, а информация хранятся не более 3 месяцев, после чего программа удаляет их автоматически.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что две актуальных базы данных клиентов Новой почты – на 500 тысяч человек и на 18 млн записей – были обнаружены в продаже в даркнете.

Позже в Новой почте сообщила, что базы данных клиентов, которые, по информации СМИ, выставлены на продажу в интернете, не принадлежат ей.