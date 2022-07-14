Седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа

14 июля, 01:48
Евросоюз не готов отказаться от российского газа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Евросоюз не готов отказаться от российского газа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что «нет шансов», что в седьмой пакет антироссийских санкций от ЕС будут включены ограничения на поставки газа.

Об этом сообщает Reuters.

«Готовится седьмой пакет санкций, и я думаю, что это хорошая новость. Что, безусловно, проблематично, это включение в санкции энергетики, потому что нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции», — заявил Фиала.

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Он подчеркнул, что в новый санкционный пакет включат эмбарго на импорта золота из РФ, расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и увеличение круга россиян, к которым применят санкции.

Фиала сообщил, что Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены ЕС могут сразу его одобрить.

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РФ получает ежедневно $1 млрд за экспорт энергоносителей, а за 100 дней с начала полномасштабного вторжения агрессор заработал $93 млрд.

Мир пытается коллективными усилиями ограничить эти сверхдоходы — США запретили импорт российской нефти, угля и сжиженного природного газа, а ЕС наложили эмбарго на уголь, частичное эмбарго на нефть и договорились направить свои усилия на преодоление зависимости от российских энергоносителей в рамках ЕС.

Однако российские энергетические компании продолжают зарабатывать на войну в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Чехия Евросоюз Санкции против России Война в Украине Петр Фиала Война России против Украины

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