Седьмого июня в Киеве состоялся 9-й Национальный экспертный форум Института Горшенина

Спикерами и гостями мероприятия стали десятки ведущих украинских и международных экспертов, чиновников топ-уровня и политиков.

Форум включал три дискуссионных панели. Во время первой панели под названием “Формула безопасности. Прололжение” секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Европарламента Кнут Флекенштайн и редактор Ukraine Alert организации Atlantic Council Мелинда Херинг говорили о мировых системах безопасности, реформировании украинского оборонного сектора и Минском процессе. В ходе дискуссии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия в рамках гибридной войны против Украины пытается посеять в стране хаос и разочарование. "Одним из главных элементов гибридной войны, которую они ведут против нас, является дестабилизация ситуации внутри нашего государства. И тут используются очень опасные технологии - диверсии и террор. Вы помните убийства Вороненкова и Окуевой, покушение на журналиста Бабченко, определены цели из числа журналистов, общественных активистов. Все это делается для того, чтобы посеять в Украине хаос, отчаяние и сломать способность украинского народа к сопротивлению", - сказал он.

Глава МВД Арсен Аваков в рамках Национального экспертного форума презентовал свою концепцию деоккупации Донбасса “Механизм малых шагов”. По мнению министра, деоккупацию следует проводить посредством полицейской операции и при поддержке миротворцев ООН, но без применения военных сил. Первая фаза, согласно плану Авакова, предлагает освобождение оккупированных территорий, вторая - восстановление нормального качества жизни людей, живущих в Донбассе. По словам Авакова, 60% украинцев хотят вернуться в Украину. "Это стратегия, о которой я говорю уже не первый месяц. Базируется эта стратегия на одном простом тезисе: Донбасс - Украина, люди, которые там живут - украинцы. И нам нужно заботиться об этом и думать, а не отгораживаться стеной от этой территории и делать вид, что там ничего не происходит, а мы построим счастье здесь», - сказал он. В своем выступлении министр также коснулся Минских договоренностей, подчеркнув, что переговорный процесс зашел в тупик и, по сути, “мертв”, так как не приносит пользы и не решает проблем Украины.

Редактор Ukraine Alert Мелинда Херинг заявила, что президенту России Владимиру Путину выгоден статус кво на Донбассе, так как это дает возможность легко дестабилизировать ситуацию в Украине. По ее мнению, санкции, жесткие заявления и бесконечные дискуссии не работают, так как с российской стороны нет политического желания прекратить войну.

Вторая дискуссионная панель Национального экспертного форума была посвящена процессу реформ в Украине и их институциализации. В дискуссии принимали участие председатель Одесской ОГА Максим Степанов, CCO “ДТЭК Энерго” Виталий Бутенко, председатель Совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек, директор программы USAID РАДА, основатель Украинской школы политических студий Игорь Когут и старший исследователь брюссельского аналитического центра Bruegel, член Немецкой консультативной группы в Украине Георг Цахманн.

В ходе дискуссии Роман Шпек подчеркнул, что для нормального экономического развития страны необходимы нормально работающие демократические институты. “У нас все крутится вокруг личностей. Могучий Трамп ничего не может сделать против демократических институтов, которые ставят его в рамки. А у нас институты не созданы. Наши действующие институты не обеспечивают выполнение возложенных нами, плательщиками налогов, функций. А без надлежащих институтов возобновить экономический рост невозможно, потому что полное недоверие к судам; законы есть, решение суда есть, а исполнительная служба его не выполняет по два-три года. Или через умышленное банкротство блокируется то или иное решение суда", - заявил он.

По мнению Виталия Бутенко из “ДТЭК Энерго”, гот успешности проведения реформы рынка электроэнергии напрямую зависит инвестиционная привлекательность энергетического сектора Украины. Он отметил, что в рейтинге Doing business (Всемирного банка) Украина занимает 80-е место, уступая, в частности, Монголии, Ботсване, Киргизстану. «Инвесторы придут, если будут понимать инструменты возврата капитала. Рынок должен дать такое понимание. До того момента инвестору должны быть предложены равнозначные переходные решения – в частности, в вопросе ценообразования на энергоресурсы. В действующей модели рынка, предполагающей ручное ценообразование, такие гарантии невозможны», – подчеркнул Виталий Бутенко.

Третья панель форума носила название “Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития”. Ее участниками стали заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив,

народный депутат Украины, исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Анатолий Гиршфельд,

старший советник Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций Правительства Украины Дебора Фейрли, сопредседатель IT-комитета Американской торговой палаты в Украине Валерий Фищук

народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко и руководитель проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам» Петр Матияшек.

По словам Дмитрия Шимкива, в перспективе вся территория Украины будет покрыта мобильной связью третьего поколения 3G. "Если смотреть на стратегию, то мы видим, что вся территория Украины будет покрыта 3G, будут места, где быстрее будет развиваться 4G. Мы видим, что 3G/4G стимулирует операторов увеличить свою доходность, а это значит они становятся более прибыльными, а значит - уплачивают дополнительные средства в государственный бюджет", - заявил он.

Анатолий Гиршфедьд подчеркнул, что для развития Украины нужно срочно увеличить преференции для отечественных производителей, а внедрение инновационных технологий должно быть закреплено в стратегии национального развития.

"У нас отсутствуют инвестиции в капитальные фонды, государство должно создать условия и регуляторный механизм, чтобы инвестиции иностранной компании направляли не в то, как выехать нашим специалистам за границу, а в то, как развивать индустриальный сектор на территории Украины, где будут работать миллионы украинцев. Это канва, внутри которой надо разрабатывать программы национального развития", - сказал Гиршфельд.