Schneider Electric. Французский электротехнический гигант прекращает поставки и инвестиции в РФ и Беларусь 18 марта, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Логотип Schneider Electric на штаб-квартире компании под Парижем (Фото:File photo / Reuters)

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.

В компании отметили, что эти меры были приняты на фоне санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину.

В сообщении Schneider Electric также сказано, что компания следует всем санкциям, введенным в юрисдикциях, в которых она работает.

Видео дня

До начала войны, развязанной РФ, компания инвестировала более $1 млрд в российские производственные мощности. Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на пяти принадлежащих ей заводах.

Ранее сообщалось, что французский машиностроительный концерн Alstom прекратил поставки и инвестиции в РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.