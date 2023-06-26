Вывозил титановое сырье из Украины. СБУ задержала пособника российского подсанкционного миллиардера 26 июня, 12:22 Михаил Шелков (Фото:e1.ru)

Служба безопасности задержала в Днепре россиянина Александра Федосеева, который является «правой рукой» подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова.

Официальная должность задержанного — советник гендиректора металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА, которая принадлежит российскому миллиардеру. Как сообщает СБУ, эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья. Там его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и Су-35, вертолетов Ка-52.

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Именно через нее Шелков наладил поставки в РФ полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине.

По его поручению Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом.

По имеющимся данным, организаторы схемы переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти $2 млн.

Сотрудники СБУ задокументировали сделку и проводили комплексные мероприятия для привлечения ее организаторов к ответственности.

Федосеев скрывался от правосудия, но в результате оперативных действий СБУ установила его местонахождение и задержала.

Во время обыска у него обнаружен российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Как сообщалось, ранее следователи СБУ сообщили Шелкову и Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.