Помогали целиться в украинцев. СБУ разоблачила одесскую компанию, поставлявшую в РФ сырье для производства лазерных прицелов 23 марта, 16:48 Эксклюзив NV Руководителю одесского предприятия инкриминируют коллаборационизм и пособничество государству-агрессору (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве с Россией. ОБНОВЛЕНО

Как сообщает пресс-служба СБУ, компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, эти газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.



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