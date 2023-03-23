Помогали целиться в украинцев. СБУ разоблачила одесскую компанию, поставлявшую в РФ сырье для производства лазерных прицелов

23 марта, 16:48
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Руководителю одесского предприятия инкриминируют коллаборационизм и пособничество государству-агрессору (Фото:ssu.gov.ua)

Руководителю одесского предприятия инкриминируют коллаборационизм и пособничество государству-агрессору (Фото:ssu.gov.ua)

Автор: Артем Ильин, Мария Ивженко

Служба безопасности Украины разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве с Россией. ОБНОВЛЕНО

Как сообщает пресс-служба СБУ, компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, эти газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Коллаборационизм

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