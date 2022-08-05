Добыча песка и неуплата налогов. СБУ проводит обыски у Михаила Бродского — УП
Михаил Бродский (Фото:focus.ua)
Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.
Об этом Украинской правде сообщил сам Михаил Бродский, кроме того, информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.
Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017−2019 годов. В деле фигурируют бизнесмен и его сын.
Обыски проводятся в Киеве: в ресторане Калина, Речному порту и у коммерческого директора Бродского.
«Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарии УП.
Отметим, что партнером Михаила Бродского в Киевском речном порту является Нестор Шуфрич.
Ранее сообщалось, что Михаил Бродский стал фигурантом скандала с продажей бронежилетов через сеть Эпицентр, которые, возможно, поступили как гуманитарная помощь.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.