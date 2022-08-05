Добыча песка и неуплата налогов. СБУ проводит обыски у Михаила Бродского — УП

5 августа, 15:46
Михаил Бродский (Фото:focus.ua)

Михаил Бродский (Фото:focus.ua)

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.

Об этом Украинской правде сообщил сам Михаил Бродский, кроме того, информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017−2019 годов. В деле фигурируют бизнесмен и его сын.

Видео дня

Обыски проводятся в Киеве: в ресторане Калина, Речному порту и у коммерческого директора Бродского.

«Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарии УП.

Отметим, что партнером Михаила Бродского в Киевском речном порту является Нестор Шуфрич.

Читайте также:

Ранее сообщалось, что Михаил Бродский стал фигурантом скандала с продажей бронежилетов через сеть Эпицентр, которые, возможно, поступили как гуманитарная помощь.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Михаил Бродский Киевский речной порт

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Это не последний раунд. Какую игру затеяли Россия и Китай

Я буду сознательно упрощать, но логика действий России и Китая была такой

5 августа, 11:10
Мнения
Ученые изучили реликтовое излучение, чтобы определить распределение темной материи по ранней Вселенной (Фото:Reiko Matsushita)
Темная материя меняет все /
Ученые изучили самый древний свет во Вселенной. Их открытие противоречит всему, что мы знаем о раннем космосе
5 августа, 08:03
Научпоп
Лучшие подержанные купе (Фото:CC)
Со спортивным характером /
Пять лучших б/у авто в кузове купе до $10 тыс.
5 августа, 07:15
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X