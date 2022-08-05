Добыча песка и неуплата налогов. СБУ проводит обыски у Михаила Бродского — УП 5 августа, 15:46 Михаил Бродский (Фото:focus.ua)

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.

Об этом Украинской правде сообщил сам Михаил Бродский, кроме того, информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017−2019 годов. В деле фигурируют бизнесмен и его сын.

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Обыски проводятся в Киеве: в ресторане Калина, Речному порту и у коммерческого директора Бродского.

«Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарии УП.

Отметим, что партнером Михаила Бродского в Киевском речном порту является Нестор Шуфрич.

Ранее сообщалось, что Михаил Бродский стал фигурантом скандала с продажей бронежилетов через сеть Эпицентр, которые, возможно, поступили как гуманитарная помощь.



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