Ростех, Роснефть, Росатом. СБУ передала в управление государства арестованные активы на 15 млрд грн

28 июля, 19:48
По обращению СБУ арестованы активы 19 украинских компаний, контролируемых россиянами (Фото:Пресс-центр СБУ)

По обращению СБУ арестованы активы 19 украинских компаний, контролируемых россиянами (Фото:Пресс-центр СБУ)

По материалам Службы безопасности в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) переданы арестованные активы на около 15 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

В частности, в управление государства перешли:

— 80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т. п.) в разных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины;

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— активы 19 украинских компаний, контролируемые российскими корпорациями Ростех, Роснефть, Газпром, РусАл, Росатом, Группа ГМС, Татнефть и российскими банками на общую сумму более 7,75 млрд грн, а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

«Активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения Россией агрессивной войны против Украины», — заявили в СБУ.

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Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то, по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время чиновники Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это производилось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества.

В АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:

— отели Турист и Дружба в Киеве;

— санаторий Жовтень в Конча-Заспе, одесский санаторий Куяльник, Моршинский во Львовской области и Поляна в Закарпатье;

— спортивные комплексы, в частности, здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

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Отмечается, что АРМА сможет осуществлять менеджмент указанных активов с целью получения прибыли для государства, до момента пока они будут окончательно изъяты в пользу Украины в соответствии с законом об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФПУ АРМА Война России против Украины

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