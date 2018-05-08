СБУ обвинила торговца автогазом в неуплате более 1 млрд грн налогов

Государственная фискальная служба (ГФС) по материалам расследуемого Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела об импорте примерно 15 компаниями сжиженного газа с масштабным уклонением от налогов завершила ревизии и проверки ряда торговцев сжиженным газом, подтвердив факт нарушений.

Об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Что касается результатов данного уголовного производства, дело еще не в суде: оно очень большое, объемное, там очень много экономики. Но по отдельным предприятиям, входившим в эту схему, уже завершены ревизии и налоговые проверки фискальной службой по материалам уголовного производства. В частности, только по одной коммерческой структуре доначислено к уплате в бюджет 1,3 млрд грн", – сказал он.

Демчина отметил, что как только будут завершены все процессуальные действия, прокуратура утвердит обвинительные выводы и направит обвинения.

"В 2017 году было повышение цен на сжиженный газ, оно происходило не за один день – после того, как мы осуществили какие-то действия, оно шло планово с мая или даже апреля. Подтверждением тому была опубликованная в СМИ переписка трейдеров по дням, как поднималась цена и что было причиной: причиной было исключительно желание заработать", – заявил Демчина.

Напомним, что в начале июня 2017 года СБУ провела несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства импортеров сжиженного газа. "В своих схемах эти компании уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость путем так называемых "налоговых скруток", обналичивали деньги с использованием конвертационных центров, меняли цену и качество товара", – отмечал тогда представитель ведомства.

По его словам, импорт продукции осуществлялся из России и Беларуси, для этого использовались подконтрольные оффшорные структуры, в схемах активно задействовались компании, зарегистрированные на подставных лиц, а ряд фактов указывал на связь отдельных фирм со сбежавшим в Москву украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Прокуратура обвиняет его в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, что позволило ему монополизировать рынок сжиженного газа во времена руководства страной Виктором Януковичем.