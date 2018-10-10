СБУ и прокуратура провели обыски в офисе крупной финтех-компании Moneyveo

Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в украинской IТ и финансовой компании Moneyveo.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"9 октября в офисе компании Moneyveo, начиная с 15:30, проходили следственные действия, организованные СБУ и прокуратурой Киева. После окончания рабочего дня не все работники компании смогли покинуть помещение офиса (по адресу Киев, Лейпцигская 15Б). До 22:30 ситуация в офисе была напряженной", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo.

"Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес", - добавили в компании.

Moneyveo - украинская ИТ и финтех компания, предоставляющая услуги онлайн-микрокредитования. Компания имеет около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов. Основателями компании являются Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена ЕленаТопалова) и Михаил Лизанец.