СБУ и прокуратура провели обыски в офисе крупной финтех-компании Moneyveo

0 комментировать
Правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo

Правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo

Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в украинской IТ и финансовой компании Moneyveo.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"9 октября в офисе компании Moneyveo, начиная с 15:30, проходили следственные действия, организованные СБУ и прокуратурой Киева. После окончания рабочего дня не все работники компании смогли покинуть помещение офиса (по адресу Киев, Лейпцигская 15Б). До 22:30 ситуация в офисе была напряженной", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo.

"Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес", - добавили в компании.

Moneyveo - украинская ИТ и финтех компания, предоставляющая услуги онлайн-микрокредитования. Компания имеет около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов. Основателями компании являются Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена ЕленаТопалова) и Михаил Лизанец.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове