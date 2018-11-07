СБУ арестовала банковский счет крупной инвесткомпании

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала банковский счет компании Универ Капитал.

Об этом написал основатель и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак на своей Facebook-странице.

"Только что СБУ наложила арест на банковский счет компании Универ Капитал, через который проводятся расчеты по сделкам клиентов с ценными бумагами, в том числе погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Мотивация ареста - у "погонов" есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет!", - написал он.

По его словам, через арестованный счет проводятся операции сотен клиентов компании. Арест всего счета, по сути, сродни аресту корреспондентского счета банке из-за подозрения в отношении средств одного из клиентов банка.

"Вопиющая экономическая безграмотность следователей может парализовать всю деятельность компании! На удивление и прокурор, и следственный судья закрыли на это глаза! Безосновательное давление на нашу инвестиционную группу усиливается. И при этом - ни единых реальных обвинений! Господин президент Петр Порошенко, Вы еще говорите об улучшении инвестиционного климата?" - подытожил он.

Напомним, что 11 октября, СБУ пришла с обысками в офисы фондовых компаний.

Универ - инвестиционная группа, работающая в Украине. В состав группы входят три компании: Универ Капитал, Универ Менеджмент, Универ Консалтинг. Группа предоставляет брокерские услуги, услуги интернет-трейдинга и управляет инвестиционными фондами. Основатель и президент - Тарас Козак. Владельцами компании являются ее менеджеры.