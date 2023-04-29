Невозможно произвести оплату картой. В системе ПриватБанка произошел сбой 29 апреля, 15:45 Отделение ПриватБанка (Фото:ПриватБанк/Facebook)

В субботу, 29 апреля, в системе ПриватБанка произошел сбой. У клиентов Monobank проблемы с оплатой картами и снятием наличных.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в Приватбанке», — сообщил Гороховский.

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В пресс-службе ПриватБанка заявили, что пытаются решить проблему.

«Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, только часть транзакции охвачены этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении.