Перша приватна броварня: как украинский бизнес помогает ВСУ 29 августа, 14:03 Партнерский проект Андрей Мацола, основатель компании ППБ, украинский бизнесмен и меценат (Фото:страница FB Перша Приватна Броварня)

«Перша приватна броварня» (ППБ) — украинская компания, которая с первого дня полномасштабного вторжения не только не прекращает работать, но и активно помогает ВСУ победить в войне.

С первых дней полномасштабного вторжения ППБ и основатель компании, украинский бизнесмен и меценат Андрей Мацола, активно включились в борьбу, поддерживая украинских воинов. В течение первых месяцев компания передала на нужды обороны все собственные пикапы, которые были в наличии. С тех пор были приобретены и переданы на фронт десятки новых пикапов.

Видео дня

«Я верю, что каждый честный бизнесмен страны сейчас поддерживает ВСУ и нашу общую борьбу, каждый украинец делает это по мере возможностей. Без страны, без победы просто не будет никакого бизнеса в будущем»

В рамках благотворительной инициативы «Твой Голос на аэросредства для разведки», которую проводил «Голос країни» вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» было собрано 3 млн грн на закупку для бригады украинских защитников на передовой — квадрокоптеров Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Коптеры-корректировщики DJI Matrice 300 оборудованы камерами с 20-кратным зумом и комплектами Starlink и летают при любых погодных условиях. Они «видят» артиллерию противника на расстоянии более 20 км. К проекту присоединился Андрей Мацола. Своим вкладом в сумме 2,6 миллиона гривен он полностью закрыл благотворительный сбор.

Мацола начал проект сбора средств для украинских защитников, которые получили ранения, защищая Украину. В рамках социальной инициативы мецената воины получили самые современные протезы. «Мы приняли решение в течение этого года помочь 50 воинам ВСУ в лечении, реабилитации, протезировании и восстановлении. Наша цель — поддержать тех, кто защищает и поддерживает нас. Тех, кто, несмотря на высокую цену, защищает Родину. Слава нашим героям!»,— написал Мацола в Facebook.

В компании говорят, что ППБ ежемесячно реализовывает масштабные проекты, направленные на закрытие конкретных потребностей Сил обороны. «Мы не можем конкретно говорить о том, чем самим мы помогаем ГУР или Генштабу, но реально это десятки если не сотни миллионов гривен»,— говорят в компании.

Фото: depositphotos

Мацола не по рассказам знает о войне. Когда началось вторжение РФ, он и его семья находились в доме под Вышгородом, рядом с дамбой Киевской ГЭС, в самом эпицентре обстрелов. Вынужденно выехав во Львов с детьми, супруги передали запас продуктов соседям и людям, которые приняли решение оставаться в местечке что бы ни случилось. Мацола оставили открытыми двери своего дома, чтобы люди могли укрываться от российских обстрелов в их глубоком подвале. «Накануне и в первые дни вторжения мне лично многие рекомендовали быстро выехать за границу. Мол, пока есть возможность. Я не покидал Украину ни на день и не собираюсь этого делать до нашей Победы. Было непросто, особенно в первые два месяца, но мы знали, что должны продолжать, что страна должна продолжать жить ради того, чтобы бороться и победить», — говорит Мацола позже.

На производственных мощностях своих заводов компания начала разливать чистую питьевую воду для нужд гуманитарных штабов. В ряды ВСУ компания передала тысячи литров кваса «Львівський бочковий» и украинские энергетики UKIE.

ППБ стала партнером марафона «Объединенные независимостью» — спецпроекта радио NV, который выходил в эфире 23−24 августа. В ходе него известные дипломаты, военные, антикоррупционеры, журналисты-расследователи, экономисты, историки высказали мнения по наиболее актуальным темам современности: о сценариях развития российско-украинской войны, будущего Украины с НАТО, развития военно-промышленного комплекса. Участники марафона подытожили достижения и провалы страны за последние 32 года, откровенно поговорили о том, что тормозит Украину в движении вперед, что необходимо, чтобы стать сильнее.

Во время 22 часов непрерывного вещания слушатели радио NV имели возможность услышать генерал-майора ВСУ Игоря Гордийчука, главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, военного эксперта Евгения Дикого, историка Ярослава Грицака, вице-премьер-министра по инновациям Михаила Федорова, бойца полка «Азов» Александра «Торка» и многих других.

«Я думаю, что каждого украинца интересует ответ только на один вопрос — наша Победа. Ни один марафон не может дать этого ответа, его дают наши бойцы на фронте и наши сограждане ежедневно, мы все как народ даем ответ на этот вопрос. Но марафон — это полезная площадка, на которой можно дискутировать о множестве важных вопросов»,— прокомментировал решение стать партнером спецпроекта на радио NV Андрей Мацола.

Он считает радио NV демократичной и профессиональной платформой. «Поэтому решили поддержать предложение и стали партнерами. Сейчас донаты и прямая помощь ВСУ на первом плане, но утверждение демократии как нашего отличия от захватчиков не менее важно»,— заявил основатель «Перша приватна броварня».

Мацола говорит, что от россиян украинцы отличаются, прежде всего, ментально и цивилизационно. «Это отличие демократии от феодализма, и такие проекты убедительно это демонстрируют. Во время общения украинцы могут не соглашаться с оппонентом, однако доказывают свою правоту с аргументами, а не устраивают драку»,— отметил он.

К сожалению, сегодня должны доказывать это на фронте и в каждом моменте нашей жизни. «Я верю, что каждый честный бизнесмен страны сейчас поддерживает ВСУ и нашу общую борьбу, каждый украинец делает это по мере возможностей. Более того, скажу, что именно возможность оказывать такую поддержку является тем стимулом, который помогает бизнесу продолжать преодолевать все сложности и работать дальше. Без страны, без победы просто не будет никакого бизнеса в будущем»,— подчеркнул Андрей Мацола.