ОККО закрыла сбор средств на «Довгі РУКи ТрО» Повернись живим
ОККО
Сеть ОККО перечислила более 48 млн гривен на «Довгі РУКи ТрО» фонду компетентной помощи армии «Повернись живим», тем самым полностью закрыв сбор средств на проект. В общей сложности для подразделений территориальной обороны фонд собирал 333 млн гривен на разведывательно-ударные комплексы (РУКи) со 120-мм минометами.
Средства на каждую область — от 10,8 млн. грн. до 32,4 млн. грн. — аккумулировали отдельно, поскольку Силы теробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад. Благодаря помощи от компании удалось закрыть финансирование для ТРО таких областей Украины — Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55% нужной суммы.
«Мы помогаем ВСУ — и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с „Повернись живим“ запустили и почти завершили проект „ОКО за ОКО“. Первый из 25 разведкомплексов ШАРК был передан военным, остальные уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный совместный проект, над которым активно работаем. Но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны, — комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк. — „Повернись живим“ знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу».
«На вооружении ТРО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 км километра. А значит, значительно усилят способность давать отпор врагу, — говорит директор Департамента развития и партнерств „Повернись живим“ Олег Карпенко. — Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. К примеру, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых тяжелых направлений — Бахмутском. Своевременная масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит скорейшим образом обеспечить РУКами защитников».
В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКи. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из:
▪️Минометов калибра 120-мм — 6 шт.
▪️Проходных пикапов — 3 шт.
▪️Радиостанций Motorola — 14 шт.
▪️Приборов ночного видения (ПНВ) — 9 шт.
▪️Квадрокоптеров DJI Mavic 3p + дополнительные батареи — 3 шт.
▪️Starlink — 3 шт.
▪️Планшетов с ГРК «Armor» + карты памяти и чехлы — 8 шт.
▪️Источников бесперебойного питания (1 кВ) — 3 шт.
▪️Инверторных генераторов (1,6 кВ) — 3 шт.
▪️Биноклей с сеткой и компасом — 3 шт.