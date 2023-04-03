ОККО закрыла сбор средств на «Довгі РУКи ТрО» Повернись живим 3 апреля, 16:19 Партнерский проект ОККО

Сеть ОККО перечислила более 48 млн гривен на «Довгі РУКи ТрО» фонду компетентной помощи армии «Повернись живим», тем самым полностью закрыв сбор средств на проект. В общей сложности для подразделений территориальной обороны фонд собирал 333 млн гривен на разведывательно-ударные комплексы (РУКи) со 120-мм минометами.

Средства на каждую область — от 10,8 млн. грн. до 32,4 млн. грн. — аккумулировали отдельно, поскольку Силы теробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад. Благодаря помощи от компании удалось закрыть финансирование для ТРО таких областей Украины — Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55% нужной суммы.

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«Мы помогаем ВСУ — и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с „Повернись живим“ запустили и почти завершили проект „ОКО за ОКО“. Первый из 25 разведкомплексов ШАРК был передан военным, остальные уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный совместный проект, над которым активно работаем. Но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны, — комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк. — „Повернись живим“ знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу».

«На вооружении ТРО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 км километра. А значит, значительно усилят способность давать отпор врагу, — говорит директор Департамента развития и партнерств „Повернись живим“ Олег Карпенко. — Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. К примеру, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых тяжелых направлений — Бахмутском. Своевременная масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит скорейшим образом обеспечить РУКами защитников».

В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКи. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из:

▪️Минометов калибра 120-мм — 6 шт.



▪️Проходных пикапов — 3 шт.

▪️Радиостанций Motorola — 14 шт.

▪️Приборов ночного видения (ПНВ) — 9 шт.

▪️Квадрокоптеров DJI Mavic 3p + дополнительные батареи — 3 шт.

▪️Starlink — 3 шт.

▪️Планшетов с ГРК «Armor» + карты памяти и чехлы — 8 шт.

▪️Источников бесперебойного питания (1 кВ) — 3 шт.

▪️Инверторных генераторов (1,6 кВ) — 3 шт.

▪️Биноклей с сеткой и компасом — 3 шт.