Сбербанк забрал у украинского бизнесмена за долги киевский ТРЦ

Компания Край Проперти бизнесмена Анатолия Юркевича задолжала Сбербанку $68 млн, залогом по кредиту выступил торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Магеллан.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает ЕП.

"ТРЦ Магеллан, право собственности на который с декабря 2017 принадлежит банку, ранее был оформлен на одно юридическое лицо – Край Проперти". Компания задолжала Сбербанку около $68 млн", - сказали в пресс-службе.

В банке отметили, что еще в декабре 2017 го Сбербанк стал владельцем ТЦ, что отражено в Едином реестре прав. Однако реализовать свои права собственности не дали две меры обеспечения.

"Этими мерами обеспечения банк был ограничен в пользовании своим имуществом: он не мог не только непосредственно пользоваться объектом, но и подписывать любые договоры, все платежи от арендаторов незаконно получал предыдущий владелец, а все риски, связанные с работой ТРЦ - пожарные, налоговые и другие – нес банк. Более того, одним из вышеуказанных обеспечений сотрудникам банка был запрещен доступ на территорию ТРЦ Магеллан", - додали в банке.

При этом, в мае Верховный Суд Украины снял запрет на право банка пользоваться имуществом.

При принятии залоговых объектов в залог Сбербанк погасил часть задолженности по цене стоимости этих объектов. Однако по данным Сбербанка, структуры, связанные с бизнесменом Юркевича, еще не выполнили своих финансовых обязательств в полном объеме приблизительно на $45 млн.

В банке также заявили о намерениях продолжать работу по взысканию задолженности с недобросовестного заемщика с целью защиты интересов своих вкладчиков.

Напомним, что в декабре 2017 года Хозяйственный суд Киева наложил повторный арест на торговый центр Магеллан в Киеве.

В августе 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Сбербанку приобрести киевский ТРЦ Магеллан.

Собственник ТРЦ Магеллан, бизнесмен Анатолий Юркевич заявил о нежелании отдавать актив ТРЦ Магеллан Сбербанку.

24 января 2018 года Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка. Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании Край Проперти и ее поручителя компании Универсал №16 задолженность на $67,6 млн.

1 июня неизвестные в балаклавах и с оружием пытались ворваться в ТРЦ Магеллан. Они также заблокировали выходы из здания автомобилями. Владелец Анатолий Юркевич сообщал, что молодых людей наняли представители Сбербанка России.

Анатолий Юркевич - крупный украинский бизнесмен. Главный бизнес предпринимателя - молочная группа Милкиленд, которая ориентировалась на российский рынок. Отметим, что ранее бизнесмену принадлежали продовольственные гипермаркеты Край (проданы Каравану), ТРК Магеллан в Киеве, Харькове (последний передан ВТБ Банку) и Днепре, журнал Компаньон, Украинский профессиональный банк (в 2015 году признан неплатежеспособным) и пр.