Саудовская компания завершила покупку украинского агрогиганта

Британские компании Mriya Farming PLC и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) завершили сделку купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов украинского агрохолдинга Мрия – все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка.

Об этом говорится в пресс-релизе Мрии.

Сумма и условия сделки не разглашаются. При этом, ранее источник The Financial Times сообщил, что стоимость сделки составляет $242 млн. Украинские инвестаналитики перед этим оценивали стоимость Мрии в пределах $175-300 млн.

Отмечается, что Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC – Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации. Следующие несколько месяцев Мрия и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединенного бизнеса под руководством Саймона Чернявского в качестве генерального директора и Марка Леарда в качестве председателя правления. Компании планируют представить совместную бизнес-стратегию весной 2019 года.

При подписании сделки 12 сентября 2018 года новый собственник Мрии заявил о своем намерении инвестировать средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Саудовская компания в последние годы часто сигнализировала об интересе к расширению. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которая приобрела мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board (CWB). Кроме того, Salic была одним из претендентов на покупку 9,9% доли в агроструктуре Glencore Plc в 2016 году.

Мрия – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 150 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года агрохолдинг допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1 млрд.

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс по которому длился с 2014 года.