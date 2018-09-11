Саудовская инвесткомпания покупает украинский агрохолдинг Мрия – Bloomberg

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic) близка к приобретению украинского агрохолдинга Мрия.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

"Британское подразделение государственной Salic близко к заключении сделки о покупке Mriya Agro Holding Plc", – пишет агентство со ссылкой на собеседников, пожелавших остаться неназванными.

По данным Bloomberg, Salic в Украине обрабатывает около 45 тыс. га, которые прилегают к землям Мрии. Вследствие поглощения земельный банк Salic в Украине может возрасти более чем до 200 тыс. га.

Генеральный директор украинского агрохолдинга Саймон Чернявский отказался от комментариев.

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс длился с 2014 года.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Саудовская компания в последние годы часто сигнализировала об интересе к расширению. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которое приобрело мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board (CWB). Кроме того, Salic была одним из претендентов на покупку 9,9%-ной доли в агроструктуре Glencore Plc в 2016 году.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1млрд.