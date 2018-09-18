Саудовская Аравия подтолкнула мировые цены на нефть к новому скачку

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Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть
Фото: neftegaz.ru

Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть

Цены на нефть растут во вторник, 18 сентября, на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Киеву увеличилась на $1,02 (1,31%) – до $79,07 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,44%) – до $69,9 за баррель.

Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке.

В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

В предстоящие выходные – 22-23 сентября – состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что не будет принимать участия в ней, поскольку это будет "лишь встреча мониторингового комитета". На заседании будет присутствовать представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили.

Тем временем эскалация торгового спора между США и Китаем ухудшает перспективы спроса на нефть. В ночь на 18 сентября президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

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