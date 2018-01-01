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САП собралась инициировать арест всего имущества Продана – источник

Сегодня, 13:06
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В САП надеются, что суд наложит арест на все имущество Продана

Фото: Мирослав Продан/Facebook

Cпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициирует арест судом всего имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн грн.

Об сообщил агентству Українські Новини источник в ведомстве.

По его словам, соответствующие ходатайства готовятся и будут внесены в суд в ближайшее время. 

"От нас будут такие ходатайства, а как уже суд поступит, мы не знаем", - сказал он. 

В САП рассчитывают, что суд наложит арест на все имущество Продана, в том числе и то, которое фигурирует в его деле, а именно, виллы в Турции, элитные автомобили и недвижимость в Украине. 

Напомним, 15 ноября Продан не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

Экс-глава ГФС заявлял, что находится за границей на лечении.

В САП отметили, что опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывания за границей на лечении "не нашли своего подтверждения, предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

Позже ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Cуд отказался арестовать Продана и отпустил его на поруки ряда депутатов Верховной Рады.

Теги:   Мирослав Продан САП Арест

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