Повысили ставки. Прокурор просит суд о более жесткой мере пресечения для Коболева 8 марта, 09:35 Андрей Коболев (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством об увеличении залога экс-главе правления Нафтогаза Андрею Коболеву.

Как сообщает САП в Telegram-канале, по состоянию на 7 марта года прокурорам поступила информация о внесении 96,635 млн грн залога за Коболева, притом что установленная судом сумма залога — 229 млн грн.

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«Согласно решению суда, залог должен быть уплачен в полном размере на счета Государственной казначейской службы Украины не позднее 5 дней с момента провозглашения решения, то есть — до 06.03.2023 . Иное, в частности, частичное внесение средств, не является исполнением обязанностей, возложенных судом на подозреваемого», — отметили в САП.

«Учитывая, что решение суда не исполнено, прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно содержания под стражей с альтернативой внесения 365 млн грн залога (эквивалент $10 млн, что составляет только первый транш премии, которую по версии следствия незаконно получил подозреваемый)», — говорится в сообщении.

В САП также подчеркнули, что ни в одном из уголовных производств по ходатайству НАБУ/САП никакие счета (ни в украинских, ни в иностранных банковских учреждениях) Коболева не арестованы.

Как сообщалось, ранее в САП заявили, что не располагают информацией о внесении залога за Коболева.

Владелец инвесткомпании Concord Capital Игорь Мазепа, один из инициаторов сбора средств на залог Коболеву, 7 марта заявил, что в общей сложности было собрано 106 млн грн. Эту информацию подтвердил и сам Андрей Коболев.

Он также прокомментировал ситуацию со своими счетами и денежными средствами на них. По словам экс-председателя Нафтогаза, Специальная антикоррупционная прокуратура манипулирует такими данными.

Партнер юридической компании Аrzinger Юрий Сухов ранее рассказал NV Бізнес, что решение суда подлежит обязательному исполнению: Андрей Коболев должен внести в течение 5 дней соответствующий залог.

Если это решение не исполнено, то у стороны обвинения возникает полномочие внести ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или в виде содержания под стражей.

«Также может быть компромиссное решение — внести ходатайство по уменьшению размера залога», — сказал Сухов.

Гипотетически следователь судья может принять решение об уменьшении размера залога, несмотря на ходатайство стороны обвинения о другой мере пресечения.

«Без иного решения суда Коболева никто за решетку не отправить. Чтобы избрать другую меру пресечения, нужно новое решение следователя судьи», — уверен Юрий Сухов.