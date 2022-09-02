САП и НАБУ объявили восемь подозрений из-за 13 млрд гривен убытков Укрнафте 2 сентября, 22:16 Укрнафта (Фото:Укрнафта)

Правоохранители подозревают восемь человек в завладении имуществом и средствами акционерного общества Укрнафта более чем на 13 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с работниками ПАО Укрнафта (в том числе исполняющим обязанности председателя правления и начальниками двух структурных подразделений), в течение марта-августа 2015 получили без предварительной оплаты, как это предусмотрено действующим законодательством, нефть более чем на 10 млрд грн. Укрнафте был причинен ущерб на эту сумму.

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Также установлено, что должностные лица Укрнафты в июле 2015 заключили с коммерческим предприятием 52 договора; предприятие должно было поставить Укрнафте нефтепродуктов более чем на 2,5 млрд грн, причем оплата авансом была произведена в полном объеме. Однако впоследствии Укрнафта заключила дополнительные соглашения по отсрочке поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не выполнило.

Должностные лица коммерческого предприятия завладели уплаченным авансом, а затем перечислили эти средства на счета предприятий-нерезидентов.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ передала в управление государства арестованные активы на 15 млрд грн.

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