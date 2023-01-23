САП будет обжаловать отказ суда отправить Коболева под стражу 23 января, 19:42 Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным (Фото:САП)

Специальная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС об отказе в применении меры пресечения для экс-главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

«Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины, подозреваемому в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн гривен», — сообщает пресс-служба САП в Telegram.

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Подчеркивается, что прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным, а не взятие Коболева под стражу, по его мнению, может негативно повлиять на дальнейшее расследование.

«Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию», — добавили в САП.

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.

Прокурор просил применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн. Однако суд принял решение оставить его на свободе.