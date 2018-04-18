Санкции против LinkedIn ударили по Газпрому

Запрет Роскомнадзором социальной сети LinkedIn усложнил российскому монополисту Газпром поиск квалифицированных специалистов мирового класса, сократив источники поиска кандидатов.

Об этом сообщил источник в компании, передает Интерфакс.

Также осложняет ситуацию сокращение количества кадровых агентств, привлекаемых для закрытия сложных вакансий.

Так, формируемое в Санкт-Петербурге подразделение по трейдингу газа за год с момента начала своего формирования смогло укомплектовать штат (около 30 человек) примерно на одну десятую часть.

При работе над этими вакансиями кадровики Газпрома столкнулись также с несоответствием зарплатных ожиданий кандидатов из Европы финансовым лимитам, установленным в компании, а также дефицитом русскоговорящих кандидатов на рынке труда в России и Европе, отмечает источник.

LinkedIn - социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В настоящее время в соцсети зарегистрировано более 400 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.

Напомним, что соцсеть LinkedIn была заблокирована в России еще в 2016 году, поскольку Роскомнадзор не получил от компании информации о локализации соцсетью персональных данных россиян на территории РФ.