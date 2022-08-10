Санкционный удар. Вступило в силу эмбарго на российский уголь в ЕС и Великобритании 10 августа, 12:04 С 10 августа российский уголь под запретом в ЕС и Великобритании (Фото:Ilya Naymushin / Reuters)

С 10 августа вступил в силу запрет на перевозку и поставку угля и других твердых ископаемых видов топлива из РФ на/через территорию ЕС и Великобритании.

Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. «Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», — отмечалось в документе ЕС.

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Ежегодный объем импорта угля в страны Евросоюза составляет 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы), сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в РФ по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с 2021 годом, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года Украина импортировала уголь на $1,02 млрд. Доля РФ в поставках угля в Украину составила $420,22 млн (41, 14%).



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