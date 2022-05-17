России не хватает жести. Жесть придется ввозить из Беларуси 17 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською В России после введения санкций нет собственной жести для производства консервов (Фото:mnplatypus / Pixabay)

Федеральное агентство РФ по рыболовству предупредило власти страны-агрессора о нехватке жести для производства консервных банок — из-за санкций.

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Из-за этого тара выросла в цене на 60−80%, а сами консервы подорожали почти на 30%. В правительстве РФ предложили завозить больше жести из Белоруссии, пишет российский Forbes.

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По данным Росрыболовства, на фоне санкций у России остался только один зарубежный поставщик жести и сделанных из нее банок — Китай. Российской белой жести для удовлетворения внутреннего спроса не хватает, констатирует ведомство.

«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов. Резкий скачок рубля по отношению к доллару в феврале-марте мог привести к росту цен на белую жесть и, как следствие, на сами консервные банки», — рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Ранее Россия закупала жесть в Европе и Японии, отметил он.

Как сообщалось, после введения санкций против страны-агрессора, в РФ резко выросли кражи продуктов в магазинах.

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