Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, первый указ касается пророссийских пропагандистов — 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК — 10 физических лиц и 31 юридического — резидентов России, Китая и Ирана. Среди них — компании и их руководители и владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию.

Украина продолжает работать над введением новых санкционных шагов, синхронизацией санкций партнеров в украинской юрисдикции и санкций Украины — в юрисдикциях партнеров. Одними из ключевых приоритетов нашей страны является недопущение поставок компонентов в Россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде.

«С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть — с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязанности. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки», — отметил президент Украины во время санкционного брифинга.

В санкционный список попали:

акционерное общество Южноуральский арматурно-изоляторный завод;

общество с ограниченной ответственностью АСР;

общество с ограниченной ответственностью Эсефджи Балтика;

общество с ограниченной ответственностью Ками-Групп;

общество с ограниченной ответственностью Карбон Солюшенс;

общество с ограниченной ответственностью Марч;

общество с ограниченной ответственностью Машекс-Сервис;

общество с ограниченной ответственностью Смарт Механика;

общество с ограниченной ответственностью Текстиль-Сервис;

общество с ограниченной ответственностью Технологии легкой промышленности;

общество с ограниченной ответственностью Тулаоборонстрой;

общество с ограниченной ответственностью Фабрика ваты 24;

общество с ограниченной ответственностью ФОА Трейд;

Куньшань Цзиньюаньден Пресижн Машинери Ко., Лтд;

Ляньюньган Ориенткрафт Абрейсивз Ко., Лтд;

Нинбо Отурн Машинери Ко., Лтд;

Нинбо Скай Мастер Пресижн Машинери Ко., Лтд;

Хайпер Машин Тул Индастриал Ко., Лтд;

Хэбэй Саньфэн Абрейсивз Ко., Лтд;

Чженьцзян Рюйци Машинери Импорт энд Экспорт Ко., Лтд;

Шэньси Циньчуань Машин Тул энд Тулз Групп Ко., Лтд;

Янцюань Чжунцзя Абрейсивз Ко., Лтд;

Исследовательский центр Шахида Эслами;

Министерство обороны и логистики Вооруженных Сил Ирана;

Организация аэрокосмической промышленности Ирана;

Организация оборонной промышленности Ирана;

Шахид Багери Индастриал Групп;

Шахид Каррази Индастриз;

Шахид Могаддам Индастриз;

Шахид Санихани Индастриз;

Шахид Шустари Индастриз.

Ранее сообщалось, что 23 октября 2025 года Европейский Союз окончательно принял 19-й пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Дания, которая председательствует в ЕС, объявила, что блок усилит запрет на транзакции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями. Также новый пакет предусматривает санкции к 117 дополнительным судам так называемого теневого флота, которые позволили России избежать предыдущих ограничений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что некоторые европейские страны пытаются исключить определенных российских олигархов из пакетов санкций.