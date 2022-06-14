«Это Siemens виноват». Газпром сократил поставки газа в Европу на 40% и обвинил в этом немцев 14 июня, 20:23 Цей матеріал також доступний українською Добыча газа на Ямале (Фото:ПАО Газпром)

Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов.

О б этом российский монополист сообщил в Telegam.

«На оперативном совещании в ПАО Газпром рассмотрена информация о режиме работы компрессорной станции Портовая. В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС Портовая может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата» — сказано в заявлении Газпрома.

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Ранее сообщалось, что немецкий концерн заявил о выходе с российского рынка из-за нападения РФ на Украину.

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