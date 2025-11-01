После санкций США против Лукойла. Болгария ограничила экспорт топлива в страны ЕС

1 ноября, 09:17
Болгария ограничила экспорт топлива в страны ЕС (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны ЕС нефтепродуктов, в основном дизельного и авиационного топлива.

Инициативу поддержали 135 парламентариев, «против» высказались четверо, 42 депутата воздержались, сообщает Интерфакс-Украина.

С предложением о временном ограничении экспорта нефтепродуктов выступили представители партий ГЕРБ, Новое начало, Есть такой народ и Объединенные левые.

На фоне санкций США. Экспорт топлива из России упал до минимума с начала 2022 года — Bloomberg

По мнению парламентского большинства, эта мера необходима для обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива, а также ввиду санкций, введенных США против российской компании Лукойл, которая владеет единственным НПЗ в Болгарии.

При этом ограничения не будут распространяться на дозаправку и заправку топливом судов и самолетов как болгарских, так и иностранных, а также на поставки вооруженным силам государств ЕС и НАТО.

22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Брюссель заявил, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний страны-агрессора могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.

Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины постепенно улучшаются после того, как Трамп ввел санкции против российской нефтяной сферы.

В свою очередь российский Лукойл заявил о намерении продать свои активы за рубежом после введения санкций США. Лукойл заявил, что будет продавать активы на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на прекращение деятельности.

В итоге, Лукойл нашел покупателя на свои международные активы, согласившись продать их энергетической трейдинговой компании Gunvor Group. Сделка еще должна получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и другие необходимые разрешения.

Примечательно, что Gunvor имеет давние связи с Россией.

Эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игар Тышкевич считает, что сворачивание активности Лукойла (если та уйдет к нероссийским компаниям) может очень больно ударить Кремлю. На этом фоне США временно исключили из-под санкций две немецкие «дочки» Роснефти.

Американский президент Дональд Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

В свою очередь, санкции США против Роснефти возродили в Германии дискуссии о национализации бизнеса компании, в частности нефтеперерабатывающего завода, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.

