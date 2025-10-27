У всех стран должен быть резервный план. Брюссель признал, что санкции США против Роснефти и Лукойла могут ударить по Евросоюзу

Санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать

«Для кого-то могут, для кого-то — нет (иметь негативные последствия, — ред.). Но, что касается энергетики, мы очень внимательно мониторим ситуацию. Следим за безопасностью снабжения всех наших государств-членов, как и других государств региона, например, стран-кандидатов, которых затрагивает это решение», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе 27 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

«И мы призываем наши государства-члены и всех, кто этим затронут, соответствовать целям плана (энергетической независимости ЕС, — ред.) REPowerEU диверсифицировать свои источники поставок, и мы их в этом поддержим. Но сейчас не видим никаких особенных последствий для ситуации с безопасностью снабжения», — добавила Итконен.

Она напомнила о действующем законодательстве ЕС по запасам топлива, которое предусматривает наличие резервов на 90 дней, и отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт со странами, на которых могли бы сказаться санкции США.

«Потому что это может произойти, и мы хотим быть уверенными, что все государства к этому готовы и имеют план, предусматривающий другие источники снабжения. И мы окажем им поддержку», — заявила представитель ЕК.

Как сообщалось, 22 октября администрация Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних компаний.

Также сообщалось, что Венгрия уже ищет пути обхода этих санкций, поскольку зависит от сырой российской нефти, транспортируемой по нефтепроводу Дружба.