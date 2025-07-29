«Сложные обстоятельства». США отложили санкции против сербской «дочки» Газпром нефти

Министерство финансов США в пятый раз отложило применение санкций против компании «Нафтна индустрија Србије» (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит России .

Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, пишет местное издание Телеграф.

По словам министра, эта отсрочка до 27 августа стала результатом «тяжелой и напряженной дипломатической борьбы» членов правительства и президента Сербии.

Джедович Ханданович отметила, что NIS, несмотря на сложные обстоятельства работы, продолжает регулярно обеспечивать внутренний рынок всеми видами нефтепродуктов и остается преданным сохранению энергетической стабильности страны.

«В этот момент невозможно было получить более длительную отсрочку. Это вопрос глобальной политики и отношений между мировыми силами, которые являются очень сложными», — пояснила министр.

NIS — единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, суммарно включая более 400 станций.

Ранее сообщалось, что Газпром нефть в 2008 году без тендера приобрела 51% акций сербской компании NIS за 400 млн евро. Сейчас это вторая по величине компания Сербии.

10 января 2025 года в последние дни администрации Джо Байдена США ввели санкции против российских энергетических компаний, в частности Сургутнефти, Газпром нефти и их дочерних компаний, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей, которые используются режимом Владимира Путина для финансирования войны против Украины.

27 февраля 2025 года стало известно о том, что компания Газпром нефть передала Газпрому 5,15% акций сербской энергетической компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии).

Газпром нефти принадлежало 50% NIS, Газпрому — 6,15%. Теперь у Газпром нефти — 44,85% акций NIS, у Газпрома — 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальные — у миноритарных акционеров. Более 95% акций самой Газпром нефти принадлежит все тому же Газпрому.

Передача акций была связана с переговорами между представителями NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.

27 февраля должны были вступить в силу санкции США против NIS — и именно вопрос их отсрочки обсуждался сторонами.

На момент введения санкций доля Газпром нефти составляла 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%

Сербские власти владеют около 30% акций, остальные акции — в собственности мелких акционеров.