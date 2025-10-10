За перевозку иранских энергоносителей. Более 50 компаний попали под новые санкции Трампа

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против более 50 человек, организаций и судов из-за экспорта нефти и нефтехимической продукции из Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина. «Эти субъекты вместе сделали возможным экспорт нефти и нефтепродуктов на миллиарды долларов, обеспечивая критически важный доход иранскому режиму и его поддержке террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам», — говорится в заявлении.

Санкции направлены, в частности, против сети, которая перевозит иранский сжиженный нефтяной газ на сотни миллионов долларов, а также против почти двух десятков судов теневого флота, китайского терминала сырой нефти и нефтеперерабатывающего завода.

Под санкции попал, в частности, китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., который, по данным Министерства финансов, приобрел миллионы баррелей иранской нефти с 2023 года.

Также санкции введены против китайской компании Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., Ltd. Она эксплуатирует терминал сырой нефти Rizhao Shihua в порту Ланьшань, который принял более десятка судов теневого флота. Вместе эти суда перевезли несколько миллионов баррелей иранской нефти.

Под ограничения попали компании Markan White и Slogal, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Минфина США, они играют ключевую роль в обеспечении продажи и поставки иранского сжиженного нефтяного газа в Шри-Ланку.

Также санкции введены против 14 судов, среди которых Nepta, Madestar, Gas Zeina, Sullana, Sona и других.

Минфин отметил, что это уже четвертый раунд санкций, примененных администрацией Трампа к китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые продолжают закупать иранскую нефть.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года США объявили санкции против почти 20 компаний за торговлю иранской нефтью.