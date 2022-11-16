До конца 2022 года. Siemens Energy объявила о сроках ухода с российского рынка 16 ноября, 11:06 В России Siemens Energy являлась одним из основных поставщиков энергооборудования (Фото:siemens.com)

Siemens Energy продолжает процесс реструктуризации активов в РФ, ожидает, что процесс будет завершен к концу 2022 году и больше не будет оказывать существенного влияния на финансовые показатели энергоконцерна.

Убыток компании от бизнеса в РФ по итогам IV квартала 2022 финансового года (июнь-сентябрь) составил 19 млн евро, сообщает Интерфакс.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения энергетического подразделения Siemens (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

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В России Siemens Energy являлась одним из основных поставщиков энергооборудования. К 2022 года компании, в частности, принадлежали Сименс трансформаторы и 65% в СП с Силовыми машинами — Сименс технологии газовых турбин (СТГТ), а входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером Энел Россия в реализации проектов по возобновляемой энергетике.

В августе Siemens Energy сообщала, что санкции ЕС стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в РФ и не оправдывают продолжение работы в стране. Компания заявляла, что рассчитывает завершить выход с российского рынка за один квартал.

В середине октября ПАО Интер РАО сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с Силовыми машинами (СТГТ). У Силовых машин остаются 35% в СП.

Также RAO Intertech B.V. (нидерландская структура Интер РАО) стала собственником воронежского завода Siemens Energy — Воронежский трансформатор (бывшее ООО Сименс энергетика трансформаторы, входившее в подразделение Siemens Energy).