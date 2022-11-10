Без учета нефти и газа все очень плохо. Экспорт несырьевых товаров из России обвалился почти на 20% из-за санкций 10 ноября, 14:34 Российская несырьевая экономика потеряла из-за санкций почти $26 млрд (Фото:Tatyana Makeyeva / Reuters)

Прямые потери из-за санкций 20 ключевых российских отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составят $25,7 млрд. Это 19% от объемов экспорта за 2021 год.

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает Коммерсантъ. Издание отмечает, что эти данные были подготовлены по заказу Счетной палаты РФ.

Речь идет об экспорте металлургической, пищевой, машиностроительной и химической продукции.

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Почти 80% прямых потерь приходится на экспорт в страны Евросоюза, 11% — на экспорт на Украину, 10% — на поставки в Великобританию.

В августе вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что несырьевой неэнергетический экспорт уже сократился более чем на 13%, а к концу года, по его прогнозам, сокращение составит около 17%.

При этом в 2021 году РФ установила рекорд по стоимостному объему несырьевого неэнергетического экспорта — он составил $193 млрд.

«Экспорт 20-и главных несырьевых отраслей к 2030 году планируют перенаправить на другие рынки. Большую часть выпадающих доходов несырьевого неэнергетического экспорта заместят поставки в страны СНГ, на Ближний Восток (в Турцию и Иран). В страны Азии и Латинской Америки перенаправят экспорт по отдельным товарным группам: Бразилия получит удобрения, Китай, Индия и Вьетнам — металлургическую продукцию», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что импорт в РФ из-за санкций, введенных против агрессора, с начала года упал на 24%.