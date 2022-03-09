Теперь это очень дорого и долго. Одна из крупнейших авиакомпаний РФ отказалась летать в Калининград

9 марта, 19:48
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Самолет ATR 72 компании Utair (Фото:Samolets)

Самолет ATR 72 компании Utair (Фото:Samolets)

Российская авиакомпания Utair с 10 марта прекратит выполнять рейсы в Калининград.

В компании такой шаг пояснили оптимизацией расписания, сообщает ЦТС.

«В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета», — заявили в авиакомпании.

Ранее авиаперевозчик выполнял прямые рейсы из Калининграда, в том числе в Москву и Тюмень.

Utair — четвертая по величине авиакомпания в РФ после группы Аэрофлот, S7 и Уральских авиалиний.

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Как сообщалось, страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ. В связи с этим, если раньше рейсы из РФ в Калининград выполнялись напрямую, то теперь российским перевозчикам необходимо делать крюк, обходя воздушное пространство стран Балтии. Это увеличивает продолжительность рейсов и влечет к дополнительным затратам на топливо.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Авиация Авиарейсы Санкции против России Калининград Авиакомпания Санкции Запада UTair

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