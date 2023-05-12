«Запускаем процедуру конфискации». Против российских совладельцев Запорожстали введены санкции — Зеленский 12 мая, 17:36 Выпуск чугуна в доменной печи Запорожстали после длительного простоя (Фото:Александр Мироненко via facebook)

Украина ввела санкции против российских собственников части акций Запорожстали. Что будет дальше?

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о введении санкций.

«Первый санкционный пакет — в отношении Запорожстали. Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек — 13 физических и 28 юридических, — с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике. Запускаем процедуру конфискации российской доли — она будет работать для Украины и украинцев», — написал Зеленский в Telegram-канале.

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Отметим, что согласно указу президента Украины № 275/2023 санкции введены против 13 граждан Армении. Среди компаний, против которых введены санкции? только одно российское юрлицо — Государственная корпорация развития ВЕБ.РФ. Остальные — это две украинские компании, непосредственно владеющие крупными пакетами акций Запорожстали, а также юридические лица, зарегистрированные на Кипре, Британских Виргинских островах, Гонконге и других юрисдикциях.

В сентябре прошлого года в интервью NV Бизнес генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков на вопрос о риске ареста второй половины акций комбината заявил, что «такие решения и их комментирование исключительно прерогатива государства». В тот момент компания не видела ни рисков, ни возможностей. «Хотя Запорожсталь — это предприятие, нуждающееся в серьезной инвестиционной программе. А часть его акционеров не была готова инвестировать. Поэтому какие-то решения государства могут дать возможность для развития комбината», — рассказал тогда Рыженков.

Запорожсталь (Запорожье) — один из крупнейших металлургических комбинатов Украины. Почти на паритетных условиях им владеют группа Метинвест Рината Ахметова и группа инвесторов, которую связывают с российским ВЭБ (Внешэкономбанк).

До ноября 2019 года генеральным директором Запорожстали был Ростислав Шурма — заместитель председателя Офиса президента Украины.