Ольга Балицкая
Что не так с парковками в Киеве
Ксения Прожогина
По дороге в Польшу? Сколько можно заработать в Украине
Андрей Цымбал
После Давоса-2019. За инвестора нужно бороться
Алексей Мовчан
Как (не) заработать миллион для местного бюджета

Санкции против венесуэльской PdVSA затрагивают никарагуанскую компанию - Болтон

Сегодня, 22:39
67
Цей матеріал також доступний українською

EPA

США заблокировали активы PdVSA

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции, введенные против венесуэльской нефтегазовой компания PdVSA, распространяются и на компанию Albanisa (Никарагуа).

Никарагуанская частная компания попадает в санкционный список, поскольку занимается импортом и продажей венесуэльских нефтепродуктов.

"Применив санкции против PdVSA Соединенные Штаты также наложили санкции на никарагуанскую Albanisa, совместное предприятие правительства с PdVSA и фонд для подкупа должностных лиц коррумпированного режима Даниэля Ортеги", - заявил Джон Болтон.

Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Теги:   Торговые санкции Венесуэла США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Юлия Ковалив - фото
Юлия Ковалив
Итоги Давоса для Украины
2749
Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
По дороге в Польшу? Сколько можно заработать в Украине
2431
Иван Верстюк - фото
Иван Верстюк
Медицинский рынок нагревается
1328
Мария Галелюка - фото
Мария Галелюка
Как рост минимальной зарплаты повлияет на бизнес?
6533
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
5244
Катерина Венжик - фото
Катерина Венжик
Деньги от бедности
2840
Александр Соколовский - фото
Александр Соколовский
Фиксируйте убытки, пока они минимальны
6859
Юрий Витренко - фото
Юрий Витренко
Трехсторонние переговоры. Чего хочет Газпром?
6548
Мария Галелюка - фото
Мария Галелюка
Как рост минимальной зарплаты повлияет на бизнес?
6533

Главное

События

Сегодня, 16:32

article_img
Киев предложил обменять трех россиян на трех украинских военных, удерживаемых со времен боев за Дебальцево
Политика

Сегодня, 15:47

article_img
Исправлю и подам. У всех зарегистрированных кандидатов в президенты нашли ошибки в декларациях
Политика

Сегодня, 17:39

article_img
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты