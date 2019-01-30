Санкции против венесуэльской PdVSA затрагивают никарагуанскую компанию - Болтон
Советник президента США по национальной
безопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции, введенные против венесуэльской
нефтегазовой компания PdVSA, распространяются и на компанию Albanisa (Никарагуа).
Никарагуанская частная компания попадает в
санкционный список, поскольку занимается импортом и продажей венесуэльских
нефтепродуктов.
"Применив санкции против PdVSA Соединенные
Штаты также наложили санкции на никарагуанскую Albanisa, совместное предприятие
правительства с PdVSA и фонд для подкупа должностных лиц коррумпированного
режима Даниэля Ортеги", - заявил Джон Болтон.
Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы
корпорации на $7 млрд.
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