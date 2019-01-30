Санкции против венесуэльской PdVSA затрагивают никарагуанскую компанию - Болтон Сегодня, 22:39 67 Цей матеріал також доступний українською EPA США заблокировали активы PdVSA EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции, введенные против венесуэльской нефтегазовой компания PdVSA, распространяются и на компанию Albanisa (Никарагуа).

Никарагуанская частная компания попадает в санкционный список, поскольку занимается импортом и продажей венесуэльских нефтепродуктов.

"Применив санкции против PdVSA Соединенные Штаты также наложили санкции на никарагуанскую Albanisa, совместное предприятие правительства с PdVSA и фонд для подкупа должностных лиц коррумпированного режима Даниэля Ортеги", - заявил Джон Болтон.

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 января 2019 г.

Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд.

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Вашингтон усилил санкционное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.