А санкции-то сработали. Рынок грузовых авиаперевозок в России откатился до уровня 2001 года 23 марта, 16:54 Санкции обрушили российские грузовые авиаперевозки (Фото:Michaela Rehle / Reuters)

В 2022 году грузовые перевозки российскими авиакомпаниями сократились почти на 60%.

Из-за ограничений доступа на международные рынки совокупный объем грузовых перевозок, в том числе почтовых, российскими авиакомпаниями за 2022 год сократился до 599 тыс. т, что на 59,42% меньше показателей 2021 года, пишет Коммерсантъ.

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«Таким образом, показатели достигли уровня 2001 года, когда авиакомпании перевезли 614 тыс. т грузов», — констатирует издание.

На международные перевозки приходилось 77% грузопотока российских авиакомпаний. Однако после закрытия международных рынков и риска арестов самолетов за рубежом крупнейшие грузовые авиакомпании России AirBridgeCargo, SkyGates и Атран до сих пор не возобновили полеты.

Также в 2022 году в РФ сократились и пассажирские авиаперевозки — на 14,2% (перевезли 95,21 млн человек).

В целом объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями в 2022 году снизился на 1,2%, до 7,95 млрд т.

Поставки по железной дороге сократились на 3,7%, до 1,24 млрд т, трубопроводным транспортом — на 6%, до 1,1 млрд т, а автотранспортом, наоборот, выросли на 0,3%, до 5,51 млрд т.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики в 2023 году продолжают использовать 467 самолетов Airbus и Boeing. В 2022 году в эксплуатации было 544 самолета.

В марте 2022 года Россия запретила авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей. С тех пор большинство самолетов продолжают летать даже несмотря на то, что они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии летной годности.