Пишите на бересте. Крупнейший производитель бумаги уходит из России 14 мая, 19:27 Цей матеріал також доступний українською В России станет роскошью даже обычная офисная бумага (Фото:aiv81 / Pixabay)

Американская компания Sylvamo Corporation, один из крупнейших производителей бумаги в мире, в том числе популярного бренда SvetoCopy, уходит из РФ из-за вторжения России в Украину.

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«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», — цитирует сообщение компании Интерфакс.

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В России компания через непубличное АО Сильвамо Корпорейшн Рус управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области.

Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. т целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo. В начале марта Sylvamo заявила о приостановке операций в России.

Ранее СМИ страны-оккупанта заявляли о нехватке офисной бумаги, чековых лент и реагентов для отбелки целлюлозы в РФ из-за санкций.

Sylvamo — международный производитель бумаги, производственные площадки компании располагаются в Европе, Латинской Америке, Северной Америке и России со штаб-квартирой в Мемфисе (США).

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