Даже не смогли выплатить зарплату. У компании российского олигарха из-за санкций возникли сложности в Румынии 22 марта, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Владелец ТМК Дмитрий Пумпянский и диктатор Владимир Путин (Фото:ТМК via facebook)

Российская металлургическая компания ТМК из-за санкций не смогла выплатить зарплату в Румынии. Хотя ее владелец олигарх Пумпянский формально передал акции менеджменту.

Румыния ищет возможность сохранить около 2500 рабочих мест на заводе ТМК Artrom, который входит в состав российского производителя стальных труб ТМК. Он попал под санкции против миллиардера Дмитрия Пумпянского, который до недавнего времени владел более 90% акций ТМК.

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Bloomberg со ссылкой на местных профсоюзных лидеров и политиков сообщил, работники ТМК Artrom не получили заработную плату, а компания не может расплатиться с поставщиками, так как ее счета заморожены.

У подразделения возникают проблемы даже после того, как материнская компания заявила, что Пумпянский продал свою долю после введения санкций. Российские СМИ сообщали, что российский олигарх передал свои акции ТМК и группы Синара менеджменту. Среди тех, кто получил крупные пакеты акций, оказался Игорь Корытько, генеральный директор ТМК. В середине 2000-х он работал в Украине. Возглавлял Енакиевский МЗ и был директором дивизиона стали и проката Метинвест Холдинга.

Правительство Румынии создало межведомственную рабочую группу для обсуждения возможных решений, но никаких конкретных планов пока не было представлено.

Проблемы с производством ТМК могут иметь побочные эффекты для румынской экономики, поскольку компания снабжает крупнейшего в стране автопроизводителя Dacia Renault и строительные предприятия.

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