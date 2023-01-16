Русским здесь не место. Болгария возьмет под контроль крупнейший НПЗ в стране, принадлежащий Лукойлу 16 января, 18:24 Завод Лукойла в Болгарии перейдет под управление государства (Фото:gursesintour.com)

Болгария собирается взять в управление НПЗ Neftochim Burgas, который принадлежит российской компании Лукойл, на срок до одного года.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение принял парламент страны для защиты критической инфраструктуры и обеспечения поставок топлива.

НПЗ мощностью 196 тыс. баррелей в сутки, крупнейший производитель топлива в Болгарии, перешел на переработку только российской нефти после того, как стране было предоставлено исключение из санкций Евросоюза на импорт российской нефти.

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С 5 февраля и до конца 2024 года НПЗ не может экспортировать топливо и нефтепродукты — за исключением поставок в Украину. Завод также может экспортировать побочные продукты, которые не могут храниться в Болгарии с соблюдением всех мер безопасности и могут представлять опасность для окружающей среды.

Лукойл ранее заявлял, что может быть вынужден закрыть завод, если не сможет экспортировать свою продукцию.

В соответствии с изменениями в законодательстве Болгарии, министр экономики может назначить специального торгового представителя, который возьмет на себя оперативный контроль над НПЗ, в случае угрозы национальной безопасности или поставкам критически важных ресурсов.

Специальный представитель также может быть назначен, если НПЗ нарушает правила конкуренции или санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что Лукойл продал свой завод в Италии.