Для Австрии приемлемы все санкции против России, но не газовое эмбарго — министр финансов страны
Бруннер заявил, что газовое эмбарго больше вредит экономике Австрии, чем России (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго.
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В комментарии CNN он отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора».
«Если санкции бьют больше по вам, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного», — убежден Бруннер.
По словам чиновника, нет особого смысла в санкциях, которые наносят больше вреда экономике Австрии, чем России.
В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% до конца этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности ужесточать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.
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