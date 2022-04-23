Для Австрии приемлемы все санкции против России, но не газовое эмбарго — министр финансов страны 23 апреля, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Бруннер заявил, что газовое эмбарго больше вредит экономике Австрии, чем России (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго.



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В комментарии CNN он отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора».

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«Если санкции бьют больше по вам, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного», — убежден Бруннер.

По словам чиновника, нет особого смысла в санкциях, которые наносят больше вреда экономике Австрии, чем России.

В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% до конца этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности ужесточать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

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