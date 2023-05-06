Минюст США расследует, помогала ли Binance обходить санкции россиянам — Bloomberg 6 мая, 05:24 Binance решила не спасать FTX (Фото:Vadim Artyukhin \ Unsplash)

Министерство юстиции США сейчас расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники



По данным издания, расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

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По словам одного из источников, расследование ведется параллельно с расследованием уголовного отдела.

По словам другого источника Binance ведет переговоры с Минюстом США, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана.

В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Также Binance отмечает, что согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию.