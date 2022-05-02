Все идет по плану. Летом ЕС прекратит импорт российского угля, до конца года откажется от нефти — Шольц 2 мая, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Issei Kato / Reuters)

Евросоюз намерен прекратить импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от российской нефти — в рамках санкций против РФ.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью The Indian Express.

По его словам, эти меры ЕС предпримет в рамках санкций, введенных в ответ на развязанную РФ войну против Украины.

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«Многие страны присоединились к этим санкциям, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим импорт российской нефти и резко сократим импорт газа из России», — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что развязанная РФ война имеет тяжелые последствия для мировой экономики, затрагивая, в частности, поставки пшеницы и продовольственную безопасность во всем мире.

«Германия в качестве председателя G7 поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны для глобальной продовольственной безопасности», — добавил Шольц.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии поддержало планы ЕС по введению эмбарго на российскую нефть.

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