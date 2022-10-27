Так работают санкции. Заходы российских судов в порты ЕС уменьшились в десять раз 27 октября, 10:39 Российский нефтяной танкер (Фото:Yoruk Isik / Reuters)

Российские судозаходы в порты ЕС уменьшились в десять раз в третьем квартале, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в порты США и Великобритании они полностью прекратились уже полгода назад.

Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine со ссылкой на данные аналитической компании Lloyd`s List Intelligence.

Так, в третьем квартале количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 — против 1042 за аналогичный период 2021 года.

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В то же время растет количество заходов российских судов в порты «дружественных» РФ стран. Так, в порты Турции они увеличились на 44,6%, до 1116,;в порты Китая — на 17%, до 391 захода.

Как сообщалось, Великобритания и Канада еще 1 марта запретили заходы судов под российским флагом в свои порты, то же сделали США с 28 апреля. Также в апреле в рамках пятого пакета санкций к морскому эмбарго присоединились страны ЕС.

Однако до сих пор в европейские порты разрешено заходить судам с гуманитарными и фармацевтическими грузами. Также запрет не распространяется на перевалку титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды, ряда видов химической и металлургической продукции, а также для энергетических грузов.

Российские танкеры могут заходить в порты ЕС при условии обеспечения краткосрочных соглашений, заключенных до 4 июня, а также для доставки нероссийской нефти и нефтепродуктов. Но с 5 декабря вступает в силу эмбарго и на нефть. Как сообщалось, чтобы обойти эти ограничения в мире формируется «теневой танкерный флот» для перевозки нефти в интересах РФ.